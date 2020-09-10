هل نجحت إدارة الهلال ..؟؟

التاريخ الهلالي الكبير المطرز بكل أشكال وأصناف البطولات، والمستمر في تحقيقها، ليس جديداً على رياضتنا المحلية أو حتى الآسيوية- حتى الحديث عنها لن يزيد أو ينقص في حق الهلال؛ الذي دأب على تحقيق الإنجازات الاستثنائية. وهذه البطولات لم تأت من فراغ، أو من باب الصدفة. بل كان خلفها، بعد توفيق الله، عمل إداري كبير.

فالعمل الإداري داخل المنظومة الهلالية عمل مميز، والدليل مخرجات هذا العمل، وكل إدارة تطلب النجاح يجب أن تتقن العمل وتتميز فيه إلى أبعد حد، ويجب عليها أن تكون الأبرز والأفضل لتتمكن من مجابهة جميع العوائق والصمود في وجهها والنهوض بالعمل وتطويره.

فالإدارة تمر بمراحل ومحطات مختلفة، وكل مرحلة تسلم كل محطة للأخرى، وهكذا إلى أن تنتهي هذه المرحلة بتحقيق النجاح.

إدارة الهلال اتخذت الصمت الإعلامي والتركيز على الأهداف المرسومة والعمل فقط ديدناً ومنهاجاً لها، تاركةً خلفها كل ما يشتت تركيزها العملي؛ سواء من شائعات أو أخبار إعلامية غير صحيحة تجاه فريقها، فحققت الإنجازات المختلفة والاستثنائية كأول فريق سعودي يجمع البطولة القارية مع بطولة الدوري المحلي، ناهيك عن الاستعداد لمواصلة حصد البطولات القادمة.

قد تكون الكاريزما الخاصة برئيس الهلال فهد بن نافل، وهي الهدوء والاتزان الكبير، حتى بعد تحقيق المنجزات لها دور كبير في التميز الإداري والنجاح المهني لفريقه فهو يمثل بيئة الهلال وشخصية المسؤول الهلالي الأول.

أعضاء الشرف الهلاليون أو الذهبيون دورهم واضح في المنظومة الهلالية، وهم أحد أهم أسباب نجاح الفريق بآرائهم ودعمهم بخبرتهم لإدارة الهلال؛ حتى ولو لم يكن ذلك ظاهراً على السطح.

لغة الأرقام فقط هي من تحدد نجاح الإدارة من عدمها فالهلال الأول آسيوياً والرابع عالمياً والأكثر تهديفاً محليا ًوالأكثر فوزاً والأقل خسارة والأكثر دعماً للمنتخب الوطني من لاعبيه. فتحقيق البطولات في فترات صعبة ومنافسة شرسة من جميع الفرق يدل على التميز والريادة في العمل الإداري الهلالي حتى بعد خسارة الهلال من الأهلي لم يخرج أي مسؤول هلالي ينتقد أو يشكك أو يصدر أي بيانات لإخلاء مسؤولية الخسارة عن الإدارة أمام الجماهير. وهذا يجعل إمكانية نقد الجميع سواء نجوم أو إداريين، فلا يوجد أهم من الكيان. إذاً نستطيع أن نقول إن عمل الإدارة الهلالية كان مميزاً ورائعاً .

ومضات:

-مستوى لاعبي الهلال هو الأميز حتى على مستوى القارة … نجاح

– تعامل المدرب رزافان ضد جميع الفرق … نجاح.

– التعاقدات وحل المشكلات والتعامل مع الأحداث الطارئة للإدارة … نجاح.

– جمهور كبير عاشق ( وناقد ) لمصلحة الكيان … نجاح.

– اكتمال منظومة النجاح الإداري بمنتج مميز وعالمي اسمه الهلال.

خاتمة:

أتاك الهلال الطلق يختال ضاحكاً… من الحسن حتى كاد أن يتكلما

@mohammed158888