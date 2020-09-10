نائب وزير النقل يتفقد الطرق بين الرياض وعسير ونجران

تفقد معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ضمن الجولات التفقدية الميدانية على الطرق التابعة لوزارة النقل، “الطريق الرابط بين العاصمة الرياض ومنطقة عسير، وعلى الطريق الرابط بين منطقة عسير إلى منطقة نجران”، للاطلاع على المشاريع القائمة والمنتهية وعلى جودة الطرق التابعة للوزارة وخدماتها وتفقد الأعمال الواقعة عليها.

وشملت الجولة تفقد الطريق الرابط بين الرياض والحائر وحوطة بني تميم، وبين طرق الرابطة بين الخرج والأفلاج ووادي الدواسر، إضافة إلى طريق السليل ونجران، كما اطلع معاليه على الطريق الرابط لتقاطع الخضراء مع تقاطع نجران – شرورة إلى الحصينية، وطريق نجران الرابط مع خميس مشيط.

ووقف الدلامي أيضاً على طريق الرابط بين أحد الرفيدة ونجران، وطرق الملك عبدالله، والمطار – الفرعاء، وتقاطع الأشغال العسكرية، وتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق المطار – الفرعاء. وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يتفقد من خلالها معاليه على سير العمل والوقوف على جاهزية أعمال الوزارة للاطمئنان على سير الأعمال وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة والجودة والسلامة على الطرق، ولأخذ المرئيات والوقوف على أهم الأعمال الواقعة عليها.