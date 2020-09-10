مفاجأة غريبة .. فيسبوك ستدفع أموالا لمستخدميها من أجل هذا الأمر!

لا بد أنك لم تعلم بهذا الإعلان الذي بثته شركة فيسبوك العالمية، فهي ستدفع الأموال لمستخدميها لهذا السبب العجيب.

فيسبوك كشفت عن دفعها أموالا لمستخدميها من أجل إغلاق حساباتهم.

وأوضح عملاق مواقع التواصل الاجتماعي إن الشركة قررت دفع مبالغ معينة لمستخدميها من أجل إغلاق حساباتهم في تطبيق فيسبوك وإنستجرام، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتهدف الشركة الأمريكية من ذلك معرفة تأثير مواقع التواصل على الرأي العام.

حيث أعلنت دخولها في شراكة مع باحثين لدراسة تأثير منتجات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على المجتمع، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

200 ألف مشترك

ورجحت “فيسبوك” اشتراك ما بين 200 ألف إلى 400 ألف مستخدم في المشروع.

وبمجرد الاشتراك، ستتمكن الشركة من معرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجاتها ومن ضمنها فيسبوك وإنستجرام.

وذلك وفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وتمنح الشركة خيارات بقيمة 10 دولارات و15 دولارا و20 دولارا في الأسبوع.

حيث سيُطلب من بعض المستخدمين إلغاء التنشيط لمدة أسبوع واحد، بينما قد يُطلب من الآخرين مغادرة المنصة لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وأضافت أنها قد تدفع للأعضاء المختارين ما يصل إلى 120 دولارا لإلغاء تنشيط حساباتهم بدءا من نهاية سبتمبر.

ويذكر أن أعلنت “فيسبوك” عن توديعها للون الأزرق للأبد.

بعدما أصدرت شكلًا جديدًا يعتمد على الوضع المظلم، من أجل راحة أعين المستخدمين وسهولة الاستخدام.

وسيكون المظهر الجديد المعروف باسم “New Facebook”، هو الإصدار الوحيد لموقع الويب لمستخدمي أجهزة الكومبيوتر.

بدلًا من الشكل التقليدي “Classic facebook”.