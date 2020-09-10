شرطة الرياض تطيح بمزوّر المستندات والوثائق الرسمية

الرياض : البلاد

أطاحت شرطة الرياض بمواطن في العقد الخامس من العمر مطلوب في قضايا جنائية امتهن تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتهم اتخذ من سكنه شرق الرياض معملاً متكاملاً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها، وضُبط بداخله ما يزيد على 100 وثيقة مزورة لمستندات ورخص إقامات وصكوك شرعية، ومطبوعات رسمية.

كما ضُبطت أدوات ومعدات التزوير وسلاح ناري و8 طلقات حية

و4 أقراص إمفيتامين مخدرة، وجرى إيقافه وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة