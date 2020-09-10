حد الحرابة لمتهمين في خلية الدالوة

جدة- البلاد

استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكمها الابتدائي في خلية الدالوة والمنعقدة مسبقًا بتاريخ 14 /11 /1442 هـ لإعلان الحكم بحق المتهمين، المدعي عليه الخامس والتاسع، وقد تضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليهما بما نسب لهما المدعي العام من تهم والحكم عليهما بإقامة حد الحرابة. وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت في مطلع سبتمبر الحالي حكمًا ابتدائيًا، بقتل 7 من منفذي الهجوم الإرهابي، والسجن 25 عامًا لثلاثة متهمين آخرين.

وأدين جميع المتهمين بعدة تهم، منها الاشتراك في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزل بقصد قتل أكبر عدد منهم عمدًا وعدوانًا في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10/ 1/ 1436هـ، وتمكنهم من قتل ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص، إضافة إلى انتهاج المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم دَاعش الإرهابي، وغيرها من التهم.