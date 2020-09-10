بالصور.. مقتل “الأغبري” يصعد السخط اليمني على الحوثي

محمد عمر – القاهرة
أثارت جريمة مقتل شاب يمني بعد ضربه بوحشية من قبل 5 أشخاص في صنعاء، غضبا عارما بين الأوساط اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى نهاية آب/ أغسطس الماضي، عندما قتل الشاب عبدالله قايد الأغبري من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز، على يد 5 أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي.
وأقدم الجناة على قطع وريد المجني عليه، ونقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لإظهار ما حدث على أنه محاولة انتحار، إلا أن كاميرا المراقبة الداخلية للمحل، وثقت تفاصيل الجريمة.
وتداول ناشطون يمنيون، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق الجريمة، إضافة إلى عدد من الصور، وسط سخط مجتمعي من الوحشية التي تم التعامل بها مع الضحية.
وأصيب الشارع اليمني بالصدمة بعد تداول لقطات مصورة، خلال الساعات الأخيرة، لجريمة قتل وتعذيب وحشية نفذها 5 أشخاص بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بحق عامل في محل لبيع الهواتف المحمولة، وذلك إثر اتهامه بـ”سرقة موبايل” من المحل.