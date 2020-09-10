بالصور.. مقتل “الأغبري” يصعد السخط اليمني على الحوثي

محمد عمر – القاهرة

أثارت جريمة مقتل شاب يمني بعد ضربه بوحشية من قبل 5 أشخاص في صنعاء، غضبا عارما بين الأوساط اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية، إلى نهاية آب/ أغسطس الماضي، عندما قتل الشاب عبدالله قايد الأغبري من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز، على يد 5 أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي.

وأقدم الجناة على قطع وريد المجني عليه، ونقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لإظهار ما حدث على أنه محاولة انتحار، إلا أن كاميرا المراقبة الداخلية للمحل، وثقت تفاصيل الجريمة.

وتداول ناشطون يمنيون، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق الجريمة، إضافة إلى عدد من الصور، وسط سخط مجتمعي من الوحشية التي تم التعامل بها مع الضحية.

وأصيب الشارع اليمني بالصدمة بعد تداول لقطات مصورة، خلال الساعات الأخيرة، لجريمة قتل وتعذيب وحشية نفذها 5 أشخاص بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بحق عامل في محل لبيع الهواتف المحمولة، وذلك إثر اتهامه بـ”سرقة موبايل” من المحل.

وأظهرت التقارير الطبية وتقارير الأدلة الجنائية في صنعاء(خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي)، تعرض الشاب العشريني عبدالله الأغبري للضرب والتعذيب حتى الموت من قبل خمسة اشخاص، ما أثار موجة غضب واسعة وسط اليمنيين.

وأكدت إدارة المستشفى الذي نقل اليه الشاب المجني عليه، في بيان لها فجر الخميس أنه”وفي تمام الساعة 12 من مساء يوم الخميس الموافق 27 اغسطس 2020 تم اسعاف عبدالله الأغبري إلى طوارئ المستشفى وحين وصوله باشر أطباء المستشفى بعمل الإنعاش السريع للحاله ليُفاجؤوا بآثار تعذيب على جميع أنحاء جسده”.

من جهته قال عبدالكريم الانسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا أن الحادثة تعكس الطائيفة الحوثية السلالية من استعلاء واستقواء على الشعب اليمني وجريمة عبدالله الاغبري تمثل عقيدة النظام الحوثي في اليمن من حيث استخدام القوة المفرطة الغير مبررة ودون أدني مستويات الانسانية وبانتهاك سافر للدين الذي حرم قتل النفس وللأعراف القبلية والقانونية ، وأضاف ” الأنسى ” أن الأغبرى ” يمثل آلاف المعتقلين السياسين أو المخفين قسرآ والناشطين يتم تعذيبهم يوميآ بل كل ساعة ليل نهار بسجون الأمن الوقائي لدي المليشيا امام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان .

ونوه ” الأنسى ” حادثة قتل عبدالله حركت الشارع العام بصنعاء وخرجت صباحا مظاهرات بغضب عارم ساخط ضد قوة التهديد والتعذيب والتجويع الذي انتهكتها عصابة الحوثي الامر الذي ارعب تلك المليشيا وعجلت بالقبض علي المتهمين وتقديمهم خلال يومين للمحاكمة العاجلة لانها تعلم غضب الشعب سيلتهم تلك العصابة من جذورها الطائفية .

بدوره قال ” نعمان الحذيفى ” رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن في الحقيقة بين الحين والآخر نتفاجئ بارتكاب جريمه تقشعر لها الأبدان بالمناطق الواقعة تحت سطوة مليشيا الحوثي الإرهابية ولعل آخر هذه الجرائم التي تنم عن مدي حالة الانفلات الأخلاقي والقيمي جريمة قتل عبدالله الاغبري بصوره وحشية من قبل أكثر من خمسه ذئاب بشرية تجردت من كل المعاني الأخلاقية والدينية والإنسانية فمن شاهد فيديو التعذيب الجسدي الذي تعرض له الاغبري يؤكد اننا قادمون على ماهو أسوأ .