“الغذاء والدواء” تحذر من تشغيلتين لمعقمي يدين

جدة : البلاد

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمعقمي اليدين Rozana Antiseptic Spray وRozana Antiseptic Gel، من إنتاج مصنع SN KIMYA، بسبب احتوائهما على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول).

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج Rozana Antiseptic Spray (تشغيلة رقم 101280) ومنتج Rozana Antiseptic Gel (تشغيلة رقم 101279) على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة الكحول الايزوبروبيلي (ايزوبروبانول) ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام التشغيلتين، والتوجه إلى منفذ البيع الذي لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع. وأشارت إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع تداولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت “الغذاء والدواء” المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.