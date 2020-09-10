العثور على صحفي مقطوع الرأس في المكسيك

البلاد : وكالات

عثرت الشرطة المكسيكية في منطقة بشرق البلاد، تنشط فيها عصابات الجريمة المنظّمة، على صحفي مقطوع الرأس .

وقال قائد الشرطة في ولاية فيراكروز هوغو غوتيريس إنّ الصحفي في صحيفة «إل موندو دي فيراكروز» خوليو فالديفيا (41 عاماً)، عُثر عليه مقطوع الرأس.

وأضاف «أدين القتل الجبان للصحفي خوليو فالديفيا، بالتنسيق مع مكتب المدّعي العام للولاية، سنستخدم كل الموارد المتاحة للعثور على الجناة».

وسارعت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى مطالبة السلطات بالتحقيق في الصلات المحتملة بين جريمة قتل الصحفي وأنشطته المهنية.

وبحسب «مراسلون بلا حدود» فإن فالديفيا هو خامس صحفي يُقتل في المكسيك خلال العام الجاري.

وقالت بالبينا فلوريس، ممثّلة المنظمة في المكسيك، إنّها تطالب «بالتحقيق في كل الفرضيات الممكنة، بخاصة تلك المتعلّقة بعمله الصحفي لأنه كان يعمل في منطقة يسودها العنف».

ووفقاً لصحيفة إل موندو فقد عُثر على جثة الصحفي ودراجته النارية على خط سكة حديد في منطقة جبلية ببلدية تيزونابا.

بدورها قالت آنا-لورا بيريز، رئيسة لجنة حماية الصحفيين في فيراكروز، لفرانس برس، إنّ فالديفيا «عمل في منطقة معقّدة توجد فيها جماعات إجرامية، ويجب التحقيق في ما إذا كان قد اكتشف شيئاً أزعج هذه الجماعات الإجرامية، فهذا خيط أساسي» للتحقيق.

وتعتبر المكسيك إحدى أخطر دول العالم بالنسبة للصحفيين، إذ قُتل في هذا البلد في العقدين الماضيين أكثر من 100 صحفي في جرائم ظلّ أكثر من 90% منها من دون عقاب.