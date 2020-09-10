الإقتصاد

السودان يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1442 هـ      10 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : متابعات

أعلن وزيرة المالية السودانية هبة محمد على، اليوم الخميس، حالة الطوارئ الاقتصادية بعد تقلبات في العملة

وأكدت أن تقاريرا أمنية كشفت أن التراجع الحاد للجنيه سببه تخريب ممنهج.

وفي السياق، أفاد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارى خلال مؤتمر صحفي بأن الحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد منذ الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي، ستشكل محاكم خاصة خلال الأيام القادمة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.

وأضاف أنه “سيتم رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب قريبا”.

صحيفة البلاد

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