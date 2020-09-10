البحرين تدعم استضافة السعودية كأس آسيا 2027

المنامة – البلاد

كشف رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، دعم مملكة البحرين الكامل لملف استضافة المملكة العربية السعودية لنهائيات كأس آسيا 2027، والذي يحمل شعار (معًا لمستقبل آسيا).

وأكد أن الاتحاد البحريني لكرة القدم يساند الملف السعودي المتكامل لاستضافة النهائيات الآسيوية عام 2027، الذي يمتلك في طياته كل مقومات النجاح لاحتضان أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة الآسيوية.

ودعا رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الاتحادات الصديقة بمنطقة غرب آسيا للتوحد خلف الملف السعودي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيعطي الفرصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة لإثبات التطور الكبير والنقلة النوعية التي أحدثتها كرة القدم السعودية على مستوى القارة الآسيوية خصوصًا وبتواجدها المتكرر في المحفل العالمي الكبير كأس العالم خلال 5 مناسبات كإحدى العلامات المضيئة في لمكتسبات الكرة الآسيوية. وبين أن الجهود البارزة التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم الكرة الآسيوية ووضع تجربته الناجحة في منظومة كرة القدم رهن إشارة الاتحادات الآسيوية هي أمور داعمة ومحفزة لتسخير كل الطاقات والدعم من أجل دعم الملف السعودي لاستضافة الحدث القاري الأكبر على مستوى المنتخبات.

وأضاف:”عودتنا القارة الآسيوية على مبدأ التضامن والروح الواحدة. ونحن على يقين في الاتحاد البحريني لكرة القدم في أن تسجل اتحادات منطقة غرب آسيا دعمها الكبير للملف السعودي، خصوصًا لامتلاكه الظروف المثالية لتهيئة الأرضية الصلبة نحو استضافة تاريخية على جميع المستويات”.

وقال الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة:”دعمنا الكامل للملف السعودي لاستضافة الحدث القاري يأتي إيمانًا منا في مملكة البحرين بالدور البارز للاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم مسيرة التطور للكرة الآسيوية، علاوة على ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مقومات كبيرة لنجاح البطولة الآسيوية التي ستحقق من خلالها نجاحات غير مسبوقة للنهائيات”.