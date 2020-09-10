إزالة مخطط عشوائي في جدة

جدة : البلاد

أعلنت #أمانة_جدة إزالة مخطط عشوائي بحي “الألفية الشعبي” بمساحة إجمالية بلغت 30383 م2 .

أزالت #أمانة_جدة مخطط عشوائياً بحي "الألفية الشعبي" بمساحة إجمالية بلغت 30383 م2، ويأتي ذلك ضمن استمرارا الجهود في منع المخالفات وإزالة التعديات بكافة أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء. pic.twitter.com/aWio2pWML3 — أمـــ انــ ـة مــ حا فــ ظـ ـة جـــ د ة (@JeddahAmanah) September 10, 2020

وأفادت الأمانة أن عملية الإزالة تأتي ضمن الجهود في منع المخالفات وإزالة التعديات بكافة أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء.