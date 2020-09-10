المحليات

إزالة مخطط عشوائي في جدة

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1442 هـ      10 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت #أمانة_جدة إزالة مخطط عشوائي بحي “الألفية الشعبي” بمساحة إجمالية بلغت 30383 م2 .

وأفادت الأمانة أن عملية الإزالة تأتي ضمن الجهود في منع المخالفات وإزالة التعديات بكافة أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *