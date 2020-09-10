أمريكا تلغي أكثر من ألف تأشيرة لمواطنين صينيين

واشنطن : وكالات

ألغت الحكومة الأمريكية أكثر من ألف تأشيرة لمواطنين صينيين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وذلك منذ يونيو الماضي، حسبما أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وجرى إلغاء التأشيرات استناداً إلى إعلان رئاسي صدر في 29 مايو بتعليق دخول الطلاب والباحثين الصينيين الذين يتم اعتبارهم خطراً أمنياً، إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث في بيان أمس الأربعاء: «هذا الإعلان يحمي الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال الحد من قدرة الصين على الاستفادة من طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية والمعلومات لتطوير قدرات عسكرية متقدمة».

وأضاف: «نواصل ترحيبنا بالطلاب والباحثين المشروعين من الصين الذين لا يحققون أهداف الحزب الشيوعي الصيني بالهيمنة العسكرية».

يأتي هذا البيان بعد أسبوع من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن كبار الدبلوماسيين الصينيين سيحتاجون إلى موافقة من الحكومة الأمريكية لزيارة حرم الجامعات ولقاء المسؤولين المحليين.