فارس الشمال ( يفزع ) للسكري بالآسيوية

الرياض – هاني البشر

كشفت مصادر ” البلاد ” أن إدارة نادي التعاون تقدمت بطلب لنظيرتها في نادي الجبلين لاستمرار المدرب البرتغالي فيليب غوفيا حتى انتهاء مباريات دوري أبطال آسيا التي ستستضيفها الدوحة بنظام التجمع لمنطقة غرب القارة من الفترة 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر ووافق فارس الشمال على طلب السكرى .

وكان نادي التعاون قد أعلن أن إدارة النادي اتفقت مع نظيرتها بنادي الجبلين على إعارة المدرب البرتغالي فيليب غوفيا لقيادة الفريق الأول في الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتفاجأ الناديان برفض الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول تسجيل المدرب لكونه مخالفا للفقرة (5) من تعميم اللجنة الفنية المرسل للأندية والذي بدأ تطبيقه بداية الموسم الحالي ليتواجد المدرب البرتغالي في المدرجات كمستشار فني في مباراة الفيحاء .