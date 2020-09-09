أمير القصيم يزور معسكر نادي التعاون ويحفز لاعبيه

بريدة : واس

حفز صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لاعبي نادي التعاون قبيل مواجهتهم لنادي الفيحاء مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة.

وأبدى سموه خلال زيارته لمعسكر نادي التعاون اليوم ثقته الكبيرة باللاعبين وبقدرتهم على الفوز في المباراة وتجاوز هذه المرحلة, مؤكداً دعمه الكامل لهم ولجميع أندية المنطقة لمواصلة الحفاظ على تحقيق النجاحات والإنجازات الرياضية, متمنياً أن يحقق الفريق طموحات رجالاته وأبناء المنطقة وجماهيره, محفزاً اللاعبين بالمحافظة على ما حققه النادي من إنجازات وتقدُّم على الصُّعد كافة, متمنيا للجميع التوفيق.

رافق سمو أمير منطقة القصيم مدير مكتب فرع وزارة الرياضة عبدالعزيز السناني, وعضو شرف نادي التعاون عبدالعزيز الحميد, وعضو شرف النادي سليمان العمري, والجهازين الإداري والفني للنادي.