17 مليون هوية رقمية أصدرتها الداخلية عبر “أبشر”

جدة : البلاد

تجاوز عدد من أصدرت لهم هويات رقمية عبر منصة أبشر الإلكترونية 17 مليون فرد من المواطنين والمقيمين ذكورًا وإناثًا، استفادوا من خدمات وزارة الداخلية المقدمة من خلال المنصة التي وفرت بيئة إلكترونية تنفذ من خلالها أكثر من 200 خدمة دون حضور أو مراجعة لمكاتب مقدمي الخدمات .

كما تتم إتاحة استخدام هذه الهوية الرقمية للدخول على المنصات والبوابات والتطبيقات الحكومية الأخرى من خلال الربط مع خدمة النفاذ الموحد بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني .

حيث تجاوز عدد البوابات والمنصات المرتبطة 147 منصة وبوابة، مما سهل على المواطنين والمقيمين

على حد سواء إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة أو زيارة مقدمي الخدمات في الجهات الحكومية.

ويأتي تصميم منصة “أبشر” وفق أحدث الإمكانات والتقنيات لاستيعاب الأعداد الكبيرة

من الراغبين في الاستفادة منها وخدمتهم بشكل أسرع وأكثر سهولة.

كما تسهم الهوية الرقمية الموحدة في تسهيل دخول المواطنين والمقيمين على جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية.