غداً.. اتحاد كرة القدم يقدم ملف استضافة كأس آسيا 2027

الرياض- هاني بشر

يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء غد الأربعاء، عن تقديم ملف استضافة كأس أمم آسيا 2027، بعد أن عملت اللجنة المكلفة بإعداد الملف خلال الفترة الماضية على استيفاء كامل المعايير، التي طالب بها الاتحاد الآسيوي. يذكر أن خمس دول تتنافس؛ من أجل استضافة كأس الأمم الآسيوية2027، وهي: “السعودية، الهند، أوزبكستان، قطر، إيران”.

وكان الاتحاد السعودي قد قام بتحضيرات قوية من أجل الظفر باستضافة هذه النسخة من البطولة، حيث بدأ مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم في تجهيز وثائق المرحلة الثانية من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ للفوز بالتنظيم.

ويتضمن الملف السعودي، المدن التي ستُجرى فيها مباريات البطولة، والملاعب التي تلعب على أرضها المنتخبات المشاركة، إلى جانب ملاعب التدريب الرسمية.

وتعتبر حظوظ السعودية هي الأقرب لاستضافة البطولة، خاصةً أنها لم تنظم البطولة من قبل، بالرغم من أن الأخضر السعودي تُوج بلقب البطولة في ثلاث نسخ أعوام، 1984 و1986 و1996.وسبق للسعودية أن استضافت سبع بطولات، وهي بطولة كأس القارات في ثلاث نسخ سابقة، وكأس العالم للشباب عام 1989، وكأس آسيا للشباب في 1986 و2008، وكأس آسيا للناشئين في 1992.