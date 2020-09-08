طريقة عمل البرجر بالمنزل

البلاد – نيفين عباس

بالتأكيد الوجبات المفضلة لأسرتك يمكن إعدادها في المنزل بسهولة بمكونات سهلة وخطوات سريعة

ولعل البرجر أو البرغر من أفضل الوجبات التي يحبها الكثير خاصة الأطفال

المقادير اللازمة

كيلو لحم مفروم به 20% دهن

نصف كيلو صويا مجروشة

3 كوب ماء مغلي

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة بهارات لحم أو بهارات برجر

ملعقة كبيرة بودرة بصل

طريقة العمل

ينقع الصويا في الماء المغلي ويترك حتي يتشرب الماء تماماً ويصبح ذو قوام طري

يعصر باليد ويوضع في الكبة

يضاف له البهارات والملح والفلفل وبودرة البصل

يعجن الخليط حتي يصبح ناعم

ثم تضاف اللحم له ويعجن مرة أخري

يشكل قطع برجر بواسطة مكبس البرجر

ثم يشوي ويقدم

ويمكن تخزينه في الفريزر لمدة 6 أشهر مع مراعاة وضع ورق شفاف بين كل قطعة والثانية