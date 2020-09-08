جايدرايوس يحمي عرين الليث

الرياض- هاني البشر

وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقداً احترافياً مع الحارس الدولي الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس لمدة عامين.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للحارس صاحب الـ٣٢ عاماً بالتوفيق مع “شيخ الأندية” .

وعانى الليث في السنوات الأخيرة من مركز الحراسة بعد رحيل حارسي المنتخب الوطني وليد عبدالله لنادي النصر، ومحمد العويس لنادي الأهلي ليبدأ رحلة البحث عن حارس أجنبي يسد رحيل النجمين الكبيرين.

ومع توقيع الشباب مع الحارس الليتواني تكون مباراة الهلال غدا هي آخر مباريات فاروق بن مصطفى مع النادي.

يذكر أن فاروق بن مصطفى فاز في الموسم الماضي بأفضل حارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.