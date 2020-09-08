الاتحاد والوحدة يخطبان ود السومة

البلاد ـ خاص

كشفت مصادر خاصة لـ” البلاد” أن نجم الأهلي عمر السومة ، قد تلقى عرضين احترافيين من ناديي الاتحاد والوحدة ؛ للانتقال لصفوفهما، بدءا من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في حال أصر على رغبته في الرحيل، والتي أبداها للإدارة في وقت سابق، وعللها بأن الفريق يحتاج لعناصر تدعم الفريق للعود للمنافسة على البطولات، وهو ما أغضب بعض لاعبي الفريق، لاسيما أصحاب الخبرة منهم، الذين فشلوا في اثبات أحقيتهم بالمشاركة، رغم تعاقب العديد من المدربين على الفريق .

من جهة أخرى، تغادر بعثة النادي مساء الخميس القادم إلى الدوحة؛ للمشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا، والتي سيبدأ الفريق مبارياته فيها الاثنين القادم أمام الشرطة العراقي.