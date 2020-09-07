وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل

البلاد : متابعات

توفيت اليوم الفنانة المصرية عايدة كامل ، إثر تعرضها لوعكة صحية، وذلك عن عمر ناهز الـ89 عاماً في أحد مستشفيات القاهرة، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والقولون.

وكانت الفنانة القديرة قد أكدت مؤخراً، أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها دون أي مقدمات، طالبة ممن يحمل لها ذرة من الحب الدعاء لها.

وتعرّضت كامل في 17 أغسطس الماضي، لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى، وكتبت آنذاك عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: «يا رب، أنت الشافي، أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية، محتاجة دعاءكم، أنا في طريقي إلى المستشفى، دمتم لي».

ولدت عايدة كامل عام 1931، ودرست الإذاعة في الجامعة، وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينيات.

ومن أشهر أفلامها: «ست الحسن، ولحن الخلود، ودايماً معاك، والوسادة الخالية، وإسماعيل يس في الطيران، وإسكندرية ليه؟»، ثم كرست جهودها للدراما التلفزيونية منذ الثمانينيات، ومن أهم مسلسلاتها: «بين القصرين، والقضاء في الإسلام، وهوانم جاردن سيتي».