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وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري استعدادات الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية في سيناء

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1442 هـ       7 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب العلمية، ومن ذلك الاستعداد لبدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية في سيناء منتصف الشهر المقبل، والإفادة من الخطط التطويرية في المجالات التعليمية والبحثية بين البلدين.

وبحث الجانبان أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، ومناقشة زيادة أعدادهم في كل المراحل (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة)، إلى جانب مناقشة زيادة عدد الجامعات المصرية الموصى بها في منظومة التعليم بالمملكة، وتوطيد العلاقات العلمية والتعليمية

والبحثية مع المؤسسات المصرية المعنية.

صحيفة البلاد

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