نبتة منزلية نادرة بـ 8 آلاف دولار

سيدني ـ وكالات

انطلق مزاد علني عبر موقع إلكتروني في نيوزيلندا، على نبتة وصفت بغاية الندرة، من فصيلة الشمرس رباعية الأوراق، مبرقشة، تتوزع ألوانها بين الأخضر والأصفر، وبيعت مقابل 8 آلاف دولار نيوزلندي.

وذكرت صحيفة «تايمز ناو» الهندية، أن البرقشة الموجودة عبر التلوينات المختلفة للنبتة، التي بيعت عبر موقع «ترايد مي»، ليس أمراً نادراً جداً وحسب، بل إن النبتة بذاتها، تنمو بوتيرة أكثر بطئاً من البقية.

وعلى الرغم من أن الاصفرار ليس علامةً جيدة للنباتات، فقد بيعت تلك بسبب ندرتها. وقال المشتري، الذي بقيت هويته مجهولة، عبر حديث إذاعي، بأنه اشترى النبتة لـ «جنة استوائية»، للعصافير والفراشات، وتضم مطعماً داخل الحديقة الاستوائية، وأنه أراد الحصول على أفضل المجموعات النادرة من النباتات الاستوائية في نيوزيلندا». وأضاف قائلاً بأن المرفق الذي يقومون ببنائه، سيكون فريداً من نوعه، ليس في نيوزيلندا وحسب، بل في معظم أنحاء العالم.