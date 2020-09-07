نائب رئيس العدالة: الإشاعات تطاردنا بعد الهبوط

الدمام-البلاد

أبدى نائب رئيس مجلس إدارة نادي العدالة، المشرف العام على فريق كرة القدم عبدالله العبدالله استغرابه مما يتم تداوله عبر الإعلام بعد هبوط الفريق لدوري الأولى .

وقال: للأسف الشديد الإشاعات تلاحقنا؛ في مقدمتها تنازل النادي عن هداف الفريق المدغشقري كارلوس أندريا تشارلز لصالح نادي أبها .

مبيناً أن ذلك عار من الصحة وليس هناك أية مفاوضات مع نادي أبها من قريب أو بعيد، علماً أن عقده يمتد لثلاث سنوات مع النادي.

ونفى العبدالله أيضا ما تردد عن رصد النادي مكافآت ضخمة غير معلومة المصدر للاعبي الفريق في حال الفوز على الاتحاد في آخر جولات الدوري .

لافتاً إلى أن الفريق هبط لدوري الأولى، ويسعى لتحسين صورته

وكذلك نحن نحرص على نزاهة المنافسة وهدفنا الفوز، لكن ليس هناك صحة لمكافآت ضخمة سواء من النادي أو خارجه.