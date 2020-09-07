نائب أمير مكة يستعرض خطط ومشاريع المياه والصرف

جدة – ياسر بن يوسف

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً لاستعراض سير الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي يرافقه عدد من مسؤولي الشركة، على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات المنطقة والتي تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال لعام ١٤٤١ هـ، منها ١٩ مشروعاً انتهت قبل المدة التعاقدية بمتوسط شهرين، ضمن منهجية عمل إدارة المشاريع بالقطاع الغربي لرفع كفاءة الأداء، وكذلك المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها خلال عام ١٤٤١ هـ لعموم القطاع و تقدر قيمتها بأكثر من ٩٠٠ مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها ١١٩ مشروعاً لخدمة المشاعر المقدسة وأهالي منقطة مكة المكرمة وفق الخطط الاستراتيجية لخدمات المياه وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (٢٠٣٠).

من جهة أخرى استقبل سموه مدير عام معهد الإدارة الدكتور بندر السجان يرافقه مدير عام المعهد بجدة ياسر هوساوي بمناسبة تعيينهما.

وهنأهما سموه بمناسبة تعيينهما سائلا الله لهما التوفيق في مهام عملهما كما استمع إلى نبذة عن خطط وبرامج المعهد الهادفة لللارتقاء بمستوى القيادات والموظفين.