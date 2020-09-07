مكافآت مجزية للاعبي العين بعد الفوز على الثقبة

الدمام-البلاد

سلم رئيس نادي العين مازن بن رداد الزهراني مكافآت مجزية للاعبي الفريق وجهازهم الفني، بعد فوزهم على الثقبة في الدمام، بهدفين دون مقابل، واقترابهم من الصعود لدوري المحترفين .

ووعد رئيس النادي بمضاعفة المكافآت خلال المواجهات القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس النادي مازن رداد ونائبه سليمان الغامدي وأعضاء مجلس الإدارة

والمدرب واللاعبين والجهاز الإداري، من قبل سعيد رداد عضو شرف النادي بالدمام.

جدير بالذكر أن فريق العين يتبقى له ثلاث مواجهات أمام أحد وجدة ونجران، ويكفي الفريق نقطة واحدة للصعود .