مشاري العبيد في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى صباح يوم امس الاول الرائد مشاري بن ابراهيم العبيد احد ضباط الحرس الملكي .

وتمت الصلاة على الفقيد الشاب ودفنه في مقابر شمال الرياض حيث يتقبل ذويه العزاء عبر هاتف والده الاستاذ ابراهيم العبيد رقم 0505408303 وهاتف شقيقه العقيد عبدالعزيز رقم

0505409014

البلاد التي آلمها النبأ تتقدم لوالد ووالدة الفقيد واخويه عبدالعزيز ومحمد واخواته بخالص العزاء والمواساه داعين المولى القدير ان يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم ويلهم اهله وزملائه وكافة محبيه الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون