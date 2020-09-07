لائحة لتنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي

الرياض- البلاد

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي بهدف ضمان وتكامل وارتباط تنظيم العمل الإحصائي بين الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها.

وتضمنت اللائحة مهام ومسؤوليات مكونات القطاع البلدي من الوحدات الإحصائية (في الوزارة والأمانات) وتكاملها فيما بينها بما يزيد من نضج البيانات والإحصاءات وتعظيم الاستفادة منها لتوفير مؤشرات إحصائية في القطاع البلدي تدعم صناعة القرار بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويعزز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.