فيديو: رونالدو يكسر قواعد السلامة في مباراة البرتغال وكرواتيا

لم يشارك قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الأمس أمام منتخب كرواتيا في افتتاحية دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لعلة الاصابة.

رُغم ذلك استقطب رونالدو عدسات الكاميرات في لقطة قليلة الحدوث في ملاعب كرة القدم مع لاعب محترف بحجم الدون.

أفضت نتيجة المباراة إلى فوز حامل اللقب المنتخب البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

وظهر رونالدو في مدرجات ملعب الدراجاو الخاص بفريق بورتو، غير مرتديًا كمامة الوجه، ما أثار انتباه إحدى المنظمات في الملعب.

فاتجهت إلى اللاعب على الفور ونبهته إلى ضرورة ارتداء الكمامة، ليمتثل النجم العالمي إلى تعليماتها بشكل ودي.

شاهد اللقطة..

Cristiano Ronaldo in the stands supporting Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/vmlU8t7UaB — Cristiano Ronaldo (@c_ronaldo7egend) September 5, 2020

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

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Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6 — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) September 5, 2020