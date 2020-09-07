الرياضة

رونالدو ولقطة قليلة الحدوث..

فيديو: رونالدو يكسر قواعد السلامة في مباراة البرتغال وكرواتيا

محمد ابو الوفاaccess_time20 / محرم / 1442 هـ       7 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدو

لم يشارك قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الأمس أمام منتخب كرواتيا في افتتاحية دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لعلة الاصابة.

رُغم ذلك استقطب رونالدو عدسات الكاميرات في لقطة قليلة الحدوث في ملاعب كرة القدم مع لاعب محترف بحجم الدون.

أفضت نتيجة المباراة إلى فوز حامل اللقب المنتخب البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

وظهر رونالدو في مدرجات ملعب الدراجاو الخاص بفريق بورتو، غير مرتديًا كمامة الوجه، ما أثار انتباه إحدى المنظمات في الملعب.

فاتجهت إلى اللاعب على الفور ونبهته إلى ضرورة ارتداء الكمامة، ليمتثل النجم العالمي إلى تعليماتها بشكل ودي.

شاهد اللقطة..

محمد ابو الوفا

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