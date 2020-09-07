مكة المكرمة : واس
تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الأولى من مشروع الحافلات، وذلك انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزير نائب أمير المنطقة .
ويتكون المشروع من 12 مسارًا منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلو مترا و347 محطة، و 5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلو مترات و 103 محطات، حيث بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية 22 في المائة، من خلال شركة قطارات مكة للنقل العام.
ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية و 160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية، و7 جسور و 11 تقاطعاً ذكياً و 455 محطة توقف.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف متر مربع، منها 116 ألف متر مربع مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى إدارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيس للمشروع، حيث بلغ نسبة إنجازها نحو 30 في المائة.