التكنولوجيا الدولية

الكشف عن طائرة خارقة للرئيس الأمريكي

امنية رشادaccess_time20 / محرم / 1442 هـ       7 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

حصلت شركة ناشئة في مجال الطيران تدعى “Hermeus” على عقد لتطوير الطائرة الرئاسية الأمريكية، بمحرك خارق يجعلها قادرة على السفر من نيويورك إلى باريس في 90 دقيقة، حيث تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” فأن الشركة فازت بعقد تطوير الطائرة التي ستحمل الرئيس الأمريكي، بعد قيامها بتصميم وبناء واختبار نموذج أولي لمحرك قادر على جعل الطائرة تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.

ونجحت الشركة في إكمال تجاربها المتعلقة بمحرك الطائرة في مارس الماضي، وفق ما أوضح موقع “أفييشن ويك”.

omneia rashad

كتب بواسطة

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