الكشف عن طائرة خارقة للرئيس الأمريكي

حصلت شركة ناشئة في مجال الطيران تدعى “Hermeus” على عقد لتطوير الطائرة الرئاسية الأمريكية، بمحرك خارق يجعلها قادرة على السفر من نيويورك إلى باريس في 90 دقيقة، حيث تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.