القيد أهلاويا بالإعارة لمدة عام

جدة – البلاد

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب حسن القيد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادماً من نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

ومدد الشباب عقد لاعبه لعام إضافي على عقده السابق، ووافق على إعارته للأهلي الذي يستعد

لاستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا الذي يستكمل دور المجموعات فيها بنظام التجمع في الدوحة.

ويواجه الأهلي نظيره الشرطة العراقي في مباراتين يومي الاثنين 14 سبتمبر والخميس 17 منه

ثم يلعب مع الوحدة الإماراتي يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري

قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة الاستقلال الإيراني يوم الأربعاء 23 سبتمبر.