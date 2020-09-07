الحليب بالعسل .. المشروب السحري الأهم على الريق لكل هذه الفوائد

الحليب بالعسل .. هل جربت هذا المشروب من قبل؟.. يبدو أنك لن تتخلى عنه لو علمت بكل تلك الفوائد.

ويوصي الأطباء دائمًا بتناول بعض المشروبات الصحية على معدة فارغة، لما لها من فوائد صحية مختلفة عند تناولها “على الريق”، وفي مقدمتها مشروب الحليب بـ العسل.

وقال الأطباء، إنَّ الحليب بالعسل من أفضل المشروبات الصحية وله مزايا مختلفة لعلاج بعض المشاكل الصحية التي نعاني منها كالإمساك والهضم، بحسب وكالة “سبوتنك”.

وذكر موقع “healthline” فوائد شرب الحليب بالعسل “على الريق” كما يلي:

فوائد الحليب مع العسل

يعالج السعال، فهذا الكوب له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر.

يسهم في تقوية العظام خاصة أن الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، ويساعد العسل الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.

علاج فعال للإمساك المزمن.

يزيل التورم والاحتقان في الحلق ويخفف من الكحة.

يساعد على طرد المخاط من الجسم.

يساعد على تحسين الهضم بشكل قوي ويزيد البيكتريا النافعة في المعدة.

يمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر “الكورتيزول” في الجسم.

يُهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في استعادة الشباب إلى الجسم، داخليًا وخارجيًا.