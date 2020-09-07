احترس على سلامة الهاتف .. 4 أمور تضمن لك سلامته عند تنزيل الألعاب

الملايين حول العالم وفي البلاد العربية من محبي الألعاب الإلكترونية على الهاتف ، وكلما خرجت لعبة جديدة يسعى الجميع لتحميلها على الهاتف .

تثبيت تطبيقات الألعاب المجانية عبر الإنترنت بالهواتف الذكية هو ديدن الجميع دون دراية أنها قد تهدد الخصوصية.

نظرا لأن منها يأتي ببرامج ضارة مضمنة تقوم بسرقة بياناتك أو تثبيت برمجيات ضارة في جهازك.

وأوضح موقع “ألوان”، نقلا عن العربية، 4 أشياء يمكن تجنبها قبل تنزيل الألعاب المجانية، وهي.

اقرأ مراجعات وتقييمات اللاعبين الآخرين

في عام 2018 وجد مراقبون أن مطوري لعبة Abstractism قاموا بتخطي تدابير الأمان الخاص بمنصة Steam بشكل سري.

وأجروا عمليات تعدين عملات مشفرة باستخدام حواسيب المستخدمين الآخرين للمنصة، وقد اكتشف اللاعبون هذا الأمر بعد فترة.

لذا قبل تنزيل الألعاب المجانية تأكد من قراءة المراجعات الخاصة باللعبة فإذا وجدت الكثير من التعليقات السلبية فهذا قد يدل على وجود أمر مشبوه.

عدم تنزيل الألعاب المجانية من المصادر غير الموثوقة

تقدم العديد من منصات الألعاب خيار بيع الألعاب مباشرة على مواقع الانترنت الخاص بها لتجنب دفع عمولات المبيعات لمتاجر التطبيقات.

ومجرمي الإنترنت يحاولون استغلال هذا الأمر عبر إنشاء مواقع إنترنت مزيفة للتصيد الاحتيالي، تشبه المواقع الأصلية وتوفر الألعاب بشكل مجاني لإغراء اللاعبين لتنزيلها.

ويقوم مجرمو الإنترنت بتوزيع البرامج الضارة عبر هذه الألعاب المجانية.

لذا إذا طُلب منك تنزيل شيء ما من موقع غير معروف لا تقم بذلك ولا تضغط على روابط URL التي يرسلها لك.

برامج مكافحة التجسس

لا تقم بإيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات في حاسوبك

يقوم بعض اللاعبين بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات في أجهزتهم لأنهم يعتقدون أن ذلك سيساعد في زيادة الأداء عند اللعب.

لكن في الواقع هذه فكرة سيئة، حيث تقوم تطبيقات مكافحة البرامج الضارة مثل Kaspersky Security Cloud باكتشاف مواقع الانترنت الاحتيالية أثناء تحميلها في المتصفح.

بالإضافة إلى فحص ملفات التثبيت، ومنع الأنشطة المشبوهة وحماية بياناتك ومعلوماتك.

أدخل عنوان متجر الألعاب يدوياً في متصفحك

في معظم الأحيان نجد أن معظم روابط URL المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي أو منتديات الألعاب

تؤدي إلى مواقع مزيفة تشبه المواقع الرسمية لمنجي الألعاب الالكترونية.

لذا إذا وجدت شخص ما ارفق رابط ضمن منشور في منتدى يدعي أنه يتيح لك تنزيل الألعاب المجانية فاحذر من الضغط عليه.

فقد يكون موقع الانترنت الذي تزوره مزيفاً ومصمماً بشكل مشابه لمواقع الانترنت التابعة للمتاجر الحقيقية.

وذلك يهدف سرقة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

وعندما ترغب في زيارة موقع الانترنت الخاص بمتجر الألعاب، فمن الأفضل إدخال عنوان URL الخاص به يدوياً في المتصفح الذي تستخدمه.