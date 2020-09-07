إنشاء أكبر محمية بحرية في المملكة

أملج ـ سعود الجهني

تخطط شركة البحر الأحمر للتطوير لإنشاء أكبر محمية بحرية في المملكة، لافتة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنها بصدد إنشاء أكبر محمية بحرية على مساحة تقدر بحوالي 5373 كم لافتة إلى أنه سيتم حظر تدوير استخدام البلاستيك، ودفن النفايات في الموقع وتصريف المياه في البحر.

كما أوضحت أنها ستضع معايير للسفر الفاخر والمستدام وتطوير 50 فندقاً ، بالإضافة إلى مطار مخصص للوجهة ومراسي لليخوت ومرافق ترفيهية متكاملة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية ، فضلا عن تحييد 9 جزر بحرية لتكون مناطق محمية ، وعدم المساس بـ 75% من الجزر لحماية البيئة ، كما أنه سيتم الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% , وتأسيس معايير جديدة للتنمية المستدامة.