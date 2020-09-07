أخضر 19 يواجه بلغاريا في دولية كرواتيا

جدة- البلاد

يخوض منتخبنا الوطني تحت 19 عامًا غدا الثلاثاء ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

ويلاقي “الأخضر” منتخب بلغاريا في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت كرواتيا (الثانية عشر مساءً بتوقيت المملكة).

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا،

وضعت المنتخب الوطني في المجموعة “الثالثة” وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.