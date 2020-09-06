زلزال قوي يضرب الفلبين وإندونيسيا

مانيلا : واس

ضرب زلزال قوي جنوب الفلبين وشمال إندونيسيا مساء اليوم دون أن يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما أفادت السلطات في البلدين.

فقد، ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين وكان مركزه في البحر قبالة بلدة دون مارسيلينو في جزيرة مينداناوا /نحو ألف كيلومتر جنوبي مانيلا/ حسب المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

فيما بلغت قوة الهزة 9ر6 درجة على مقياس ريختر في جزر تالود بشمال غرب إندونيسيا شمال جزيرة سولاويسي، بحسب وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيقية وعلوم المناخ الإندونيسية.

وتقع الفلبين وإندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي الصفائح التكتونية، مما يتسبب في حوالي 90 في المئة من الزلازل في العالم.