بالصور.. طريقة عمل مكعبات الكراميل بالزبدة

البلاد – نيفين عباس

الكراميل الطري هو الحلوى المثالية للضيوف أو لتقديمه كهدايا

يمكنك الاستمتاع بتناول هذه الكراميل مباشرة أو استخدامها لصنع شوكولاتة بالكراميل علي سبيل المثال أو لتغطية التفاح بالكراميل

المقادير اللازمة

زبدة غير مملحة

سكر أبيض

سكر بني

عسل الذرة

حليب مكثف محلي

ملح

فانيليا

طريقة العمل

نقوم بتبطين صينية خبز مربعة بورقة من ورق الزبدة ونتركها جانباً حتى تصبح جاهزة بمجرد أن ينضج مزيج الكراميل

في وعاء قابل لدخول الميكرويف ضعي الزبدة بعد أن تقطع إلى قطع بحجم ملعقة كبيرة في الوعاء

استخدمي الميكروويف لمدة دقيقة واحدة لتذويب الزبدة

ثم تضاف باقي المكونات ويقلب جيدا

ضعي الخليط في وعاء في الميكرويف واطبخيه لمدة دقيقتين ويقلب جيدا

اضبطي الوقت لمدة 4 دقائق

مع مراعاة أن توقفيه كل دقيقة لتقليب الخليط

ستصدر فقاعات وترتفع في الوعاء لذا حركها حتى تهدأ

بمجرد الانتهاء من ذلك أخرجي وعاء الكراميل بحذر من الميكروويف واسكبيه في الصينية المعدة مسبقاً

اتركيه يبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة

بمجرد أن يبرد الكراميل ارفعي ورق الزبدة وضعيه على لوح التقطيع

وقطعي الكراميل إلى مربعات ولفي كل منها على حدة

إذا احتفظت بهم جميعًا غير ملفوفين فسوف يلتصقون ببعضهم البعض

ثم يقدم عند الحاجه