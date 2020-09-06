المرأه صحة و عافية

بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل شربات الموز

نيفين عباسaccess_time19 / محرم / 1442 هـ       6 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

شربات أو سيرب الموز من المكونات الأساسية لبعض أصناف الحلوي كالبودينج والآيس كريم

ويتميز بنكهة الموز القوية والمركزة والتي لا تجعلكِ تحتاجين لشراء روح الموز المركزة

المقادير اللازمة

سكر أبيض
ماء
ملح
موز ناضج

طريقة العمل

نحضر قدرًا ونضعه على نار متوسطة
يضاف السكر والماء والملح ونخفق هذه المكونات الثلاثة معًا حتى يغلي المزيج على نار هادئة
من المحتمل أن يستغرق حوالي 10 دقائق
تخفف الحرارة إلى متوسطة منخفضة ويغطي القدر
اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التأكد من خفقه من حين لآخر
بعد أن يغلي المزيج على نار هادئة لمدة عشر دقائق الأولى
نقطع الموز ونضيفه إلى الخليط ويترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق أخرى
قومي بتصفية الموز جيداً
أن يبرد الشربات احفظيه في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *