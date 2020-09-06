بأربع مكونات فقط.. طريقة عمل شربات الموز

البلاد – نيفين عباس

شربات أو سيرب الموز من المكونات الأساسية لبعض أصناف الحلوي كالبودينج والآيس كريم

ويتميز بنكهة الموز القوية والمركزة والتي لا تجعلكِ تحتاجين لشراء روح الموز المركزة

المقادير اللازمة

سكر أبيض

ماء

ملح

موز ناضج

طريقة العمل

نحضر قدرًا ونضعه على نار متوسطة

يضاف السكر والماء والملح ونخفق هذه المكونات الثلاثة معًا حتى يغلي المزيج على نار هادئة

من المحتمل أن يستغرق حوالي 10 دقائق

تخفف الحرارة إلى متوسطة منخفضة ويغطي القدر

اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التأكد من خفقه من حين لآخر

بعد أن يغلي المزيج على نار هادئة لمدة عشر دقائق الأولى

نقطع الموز ونضيفه إلى الخليط ويترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق أخرى

قومي بتصفية الموز جيداً

أن يبرد الشربات احفظيه في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين