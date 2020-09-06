الحلافي في الأحساء لضم ثنائي الفتح

الرياض – هاني البشر

يتواجد المشرف العام على فريق النصر عبدالرحمن الحلافي في الاحساء لحسم صفقة انتقال لاعبي الفتح علي لاجامي الذي يلعب في الدفاع وعلي الحسن الذي يلعب في مركز المحور لفريق النصر وستكون الصفقة بدعم كامل من الأمير خالد بن فهد الذي سيتكفل بإتمام الصفقتين للنادي العاصمي.

وفي حال نجاح المفاوضات لن يشارك اللاعبان مع الفتح في مباراتهم الاخيرة خاصة بعد ضمان الفتح البقاء في دوري الامير محمد بن سلمان .

وتبقى في عقد الحسن (23 عاما) ثلاثة مواسم، فيما تبقى في عقد لاجامي (24 عاما) أربعة مواسم و انضم لاجامي لصفوف الفتح في أغسطس 2018 الماضي قادماً من فريق الخليج، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2022 المقبل