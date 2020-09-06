الجمارك: رفع كفاءة الشحن بالمطارات

الرياض – البلاد

وقعت الجمارك السعودية 8 اتفاقيات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مباني الشحن بالمطارات الدولية وذلك بتسليم المهام التشغيلية إلى شركتي سال وساتس المرخص لهما من الهيئة العامة للطيران المدني للعمل في مجال تطوير أداء مباني الشحن والمناطق الجمركية والارتقاء بخدمات الشحن في مختلف مطارات المملكة، وبما يعزز أداء هذا القطاع وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني ، فيما تسعى الجمارك من خلال ذلك إلى تركيز أدائها على النواحي الرقابية والأمنية.

وتواصل الجمارك خططها نحو استثمار موقع المملكة المميز تنفيذًا لأحد أهم ركائز إستراتيجيتها الهادفة إلى رفع كفاءة التبادل التجاري وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في إبراز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار، ومنصّة عالمية للخدمات الجمركية واللوجستية وتعزيز موقع المملكة لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.