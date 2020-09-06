احذر هذه الأطعمة وابتعد عنها فورا.. تدمر صحة المخ!

تؤثر بعض الأطعمة على صحة المخ ، وكلما كان الغذاء صحيا، كان الدماغ أكثر قدرة على القيام بوظائفه الحيوية على أكمل وجه ، و في هذا التقرير سنستعرض بعض الأطعمة أيضا التي تؤثر بشكل سلبي على صحة وظائف الدماغ.
السكريات
كشفت العديد من الدراسات مدى خطورة السكريات على صحة المخ، فهى تعمل على تدهور خلاياه وتؤدي إلى تلفها وضمورها، وهو ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتدهور الوظائف الإدراكية وزيادة فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.
الكربوهيدرات
تتسبب الكربوهيدرات في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة والذكاء عند الأطفال، وزيادة فرص إصابة كبار السن بالزهايمر والخرف.
الدهون
تؤدي الدهون إلى ضعف الذاكرة وتقلص حجم الدماغ وزيادة فرص الإصابة بالزهايمر.
الأطعمة المصنعة
تؤدي إلى تلف أنسجة الدماغ وتقلص حجمها، ويعتبر ضعف الذاكرة من الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة الوخيمة ، بالإضافة إلى تدهور الوظائف المعرفية والإدراكية.
الأسبارتارم
وهو محلي صناعي يعتاد متبعو الأنظمة الغذائية استخدامه بدلا من السكر الأبيض ، لكن له مخاطر يلحقها بالمخ حيث يؤدي الإفراط فيه إلى الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف.