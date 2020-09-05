626 سائقا يحصلون على قسائم القيادة ببطء

العين ـ البلاد

سجلت إدارات المرور بدولة الإمارات مخالفات بحق 626 سائقًا؛ لقيادتهم مركباتهم على الطريق ببطء، وذلك خلال العام الماضي.

وتضاعفت قيمة غرامة مخالفة القيادة ببطء من 200 درهم إلى 400 درهم في 2017، فيما أهابت وزارة الداخلية الإماراتية بقائدي المركبات عدم القيادة أقل من الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق، والالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة.

بدورهم، طالب سائقون بتشديد عقوبة السير البطيء، لكونه يتسبب في عرقلة حركة المرور وقد يؤدي إلى وقوع حوادِث، وتحديد سرعات لكل مسار، وإلزام جميع المركبات بهذه السرعات، للحد من الحوادث المرورية. وعزا هؤلاء السائقون م” قيادة بعض السائقين ببطء لعدة أسباب، أبرزها استخدام الجوال في المكالمات والرسائل أثناء القيادة، وعدم معرفة خط السير، وقلة خبرة بعض السائقين المبتدئين.