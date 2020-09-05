مهرجان أفلام السعودية يواصل فعالياته الافتراضية

الدمام : واس

يواصل مهرجان أفلام السعودية فعالياته في تقديم الأفلام على شبكة الإنترنت ، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران “إثراء”، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويستمر حتى الغد.

كما أقيمت أمس ندوة “السينما السعودية ما بعد كوفيد-19” التي تأتي ضمن برنامج المهرجان في استضافة عدد من المصورين والمخرجين .

وبلغ عدد مشاركات الجمهور في التصويت على مسابقة جوائز الأفلام، ما يقارب 15000 مشاركة حتى نهاية اليوم الرابع من المهرجان، علماً أن عدد الأفلام التي قبلت للعرض في المهرجان، بلغ 53 فيلماً ضمن ثلاث مسابقات، هي: مسابقة الفيلم الروائي وتضم 23 فيلماً، ومسابقة الفيلم الوثائقي وتضم 13 فيلماً، ومسابقة أفلام الطلبة وتضم 17 فيلماً، إضافة إلى 177 عملاً في مسابقة السيناريو غير المنفذ.