مناقشة تطلعات القطاع الخيري والرؤية 2030

الرياض ـ البلاد

تستضيف اثنينية الحوار التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن بُعد، صاحبة السموّ الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، للحديث عن “القطاع الخيري ورؤية المملكة 2030 .. الآمال والتطلعات”، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وذلك عند الساعة الثامنة من مساء غدٍ الاثنين.

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على قطاع العمل الخيري في المملكة ودورة في رؤية 2030 والآمال والتطلعات حوله، ودوره أيضا كعمل إنساني محفز على التعايش والتسامح والإيجابية وتقديم العون لمن يحتاجه دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه.

ويتناول اللقاء عدداً من المحاور أبرزها، اليوم العالمي للعمل الخيري، ودور القطاع الخيري في رؤية المملكة 2030، ودور العمل الخيري في تعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية. والإسهامات الدولية للمملكة في قطاع الأعمال الخيرية.