مفاجأة.. فلادان يطلب الرحيل

البلاد- خاص

علمت “البلاد” من مصادرها أن المدير الفني لفريق الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش فاجأ إدارة عبدالإله مؤمنة بطلب الرحيل وعدم استكمال عقده مع النادي .

وبرر فلادان طلبه بفسخ التعاقد مع الأهلي بعدم استجابة الإدارة لمطالبه بتدعيم الفريق بعناصر قادرة على صنع الفارق.

وقد علمت” البلاد” أن الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي تدخل شخصيا لإثناء المدرب الصربي عن الرحيل

واعدًا إياه بتحقيق مطالبه في القريب العاجل.

يذكر أن الأهلي يستعد للقائه الحاسم أمام الرائد في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين ب

الإضافة لخوض غمار دوري أبطال آسيا في الدوحة الأسبوع القادم.