مركز الملك سلمان يدعم إنارة مخيمات النازحين ومكافحة كورونا باليمن

مأرب- سيئون- واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعداته الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء في اليمن، فبدعم من المركز قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية على مخيمات النازحين في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 790 أسرة.

ودشن المركز أمس الأول الدفعة السادسة من المساعدات الطبية للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في سيئون.

وتتضمن الشحنة أسرّة فحص طبي، وأجهزة تنفس صناعي عادية ومتحركة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وفحص السكر مع الأشرطة، وضغط الدم إلكتروني، وعربة إسعاف، وسماعات طبية، ومعقمات.

حضر التدشين نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري.

وعبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية مقدمة من المركز خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 3,056 سلة غذائية تزن 339 طنًا و 216 كيلو غراما، ومواد إيوائية تحتوي على 10 خيام و 200 بساط و 600 بطانية تزن 7 أطنان و 440 كيلو غراما، ومواد طبية متنوعة تزن طنين و272 كيلو غراما، وتستهدف هذه المساعدات محافظات عدن، سيئون، مأرب وحجة.