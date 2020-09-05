ما هي أهمية صيانة السيارة الدورية ؟!

نرمين عباس

تختلف الصيانة الدورية للسيارة عن بقية أنواع الصيانات الأخرى كونها تجرى دوريا كل مدة معينة

أو بعد قطع السيارة لعدد معين من الكيلومترات

فالصيانة الدورية للسيارة

هي مجموعة من الإجراءات الوقائية

التي يجب القيام بها دوريا لضمان سلامة السيارة والسائق

يجب القيام بعملية صيانة السيارة ضمن جدول زمني معين

حيث تختلف المدة الفاصلة بين عمليات الصيانة حيث نجد إجراءات يومية صيانات شهرية وأخرى سنوية

بخلاف إعتماد الزمن كعامل لمعرفة مواعيد الصيانات هناك إجراءات تعتمد على عدد الكيلومترات المقطوعة

إستعمال السيارة مختلف من شخص لآخر في سيارات التاكسي

مثلا تقطع مئات الكيلومترات يوميا وتتطلب عدة عمليات صيانة دورية في نفس السنة

بينما سيارة عائلية قليلة الإستعمال لن تتطلب نفس العمليات نظرا لقطعها مسافات أقل

قبل تشغيل السيارة صباحا قوم بمسح بصري للأربعة عجلات والمكابح والمصابيح والبلور

هذه العملية لن تتطلب أكثر من 30 ثانية كأقصى تقدير

في حالة لاحظت إنخفاض أحد الإطارات قوم بالضغط عليه بقدمك لتحسس ضغط الهواء

وتثبت من عدم وجود أشياء عالقة به كالمسامير أو الحصى أو قطعة زجاج صغيرة

بعد التأكد من أن كل شيء على ما يرام قوم بفتح غطاء وتفقد قربة الماء وزيت الفرامل

وتأكد من عدم وجود آثار تسريب بعدها إسحب مقياس زيت محرك السيارة وتأكد أنه ضمن المستويين الأعلى والأدنى

هذه عملية لن تتطلب وقتا ومنصوح بها خاصة في السيارات القديمة

يجب تفقد ضغط الإطارات على الأقل مرة في الشهر باستعمال مقياس الضغط

الهواء قادر على التسلل من الإطار بكميات ضئيلة

لذلك لا تقلق إذا كانت هناك اختلافات بسيطة مقارنة بقراءات الشهر الماضي

قوم بنفخ العجلات حسب ما يوصي به المصنع كما ينصح بملئ الإطارات وهي باردة

بعد عدة تفقدات شهرية للعجلات قوم بتفقد ضغط عجلة النجدة

التي غالبا ما يتذكرها السائقون إلا عند الحالات الطارئة

كل سنة وخاصة قبل فصل الصيف الحار ينصح بتبديل فلتر مكيف السيارة وتفقد ضغط غاز المكيف

كذلك قياس نسبة إهتراء الإطارات للتأكد كونها ضمن حدود السلامة المنصوح بها

يجب تدوين عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة حتى نستطيع معرفة مواعيد إجراءات الصيانة التي يجب أن نتبعها

يجب تغيير زيت محرك السيارة مع الوقت والاستعمال يحترق الزيت يفقد خصائصه

كما أن إحتكاك القطع الميكانيكية بعضها ببعض يولد شوائب تنغمس في الزيت

تتراكم مع الوقت فتقلل من كفاءتها لذلك يجب تغيير الزيت دوريا

تفقد ماء جهاز تبريد السيارة وقوم بتفريغه من الهواء إذا ما تطلب الأمر

تفقد سلسلة التوزيع والأجزاء المتعلقة بها وإنتبه لعدم وجود تلامس أو إحتكاك أو آثار تآكل السير

تفقد العادم وحالته آثار صدأ أو تسريب هي مؤشرات خلل بالعادم

تفقد زيت الجير أو كما تعرف علبة تغيير السرعات أو علبة التروس

تفقد حالة ممتص الصدمات وجميع الخراطيم داخل صندوق السيارة وتأكد من عدم وجود تسريب

تفقد بواجي السيارة واستبدلها إذا لزم الأمر