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ما هي أهمية صيانة السيارة الدورية ؟!

نرمين عباسaccess_time18 / محرم / 1442 هـ       5 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

تختلف الصيانة الدورية للسيارة عن بقية أنواع الصيانات الأخرى كونها تجرى دوريا كل مدة معينة

أو بعد قطع السيارة لعدد معين من الكيلومترات

فالصيانة الدورية للسيارة

هي مجموعة من الإجراءات الوقائية

التي يجب القيام بها دوريا لضمان سلامة السيارة والسائق

يجب القيام بعملية صيانة السيارة ضمن جدول زمني معين

حيث تختلف المدة الفاصلة بين عمليات الصيانة حيث نجد إجراءات يومية صيانات شهرية وأخرى سنوية

بخلاف إعتماد الزمن كعامل لمعرفة مواعيد الصيانات هناك إجراءات تعتمد على عدد الكيلومترات المقطوعة

إستعمال السيارة مختلف من شخص لآخر في سيارات التاكسي

مثلا تقطع مئات الكيلومترات يوميا وتتطلب عدة عمليات صيانة دورية في نفس السنة

بينما سيارة عائلية قليلة الإستعمال لن تتطلب نفس العمليات نظرا لقطعها مسافات أقل

قبل تشغيل السيارة صباحا قوم بمسح بصري للأربعة عجلات والمكابح والمصابيح والبلور

هذه العملية لن تتطلب أكثر من 30 ثانية كأقصى تقدير

في حالة لاحظت إنخفاض أحد الإطارات قوم بالضغط عليه بقدمك لتحسس ضغط الهواء

وتثبت من عدم وجود أشياء عالقة به كالمسامير أو الحصى أو قطعة زجاج صغيرة

بعد التأكد من أن كل شيء على ما يرام قوم بفتح غطاء وتفقد قربة الماء وزيت الفرامل

وتأكد من عدم وجود آثار تسريب بعدها إسحب مقياس زيت محرك السيارة وتأكد أنه ضمن المستويين الأعلى والأدنى

هذه عملية لن تتطلب وقتا ومنصوح بها خاصة في السيارات القديمة

يجب تفقد ضغط الإطارات على الأقل مرة في الشهر باستعمال مقياس الضغط

الهواء قادر على التسلل من الإطار بكميات ضئيلة

لذلك لا تقلق إذا كانت هناك اختلافات بسيطة مقارنة بقراءات الشهر الماضي

قوم بنفخ العجلات حسب ما يوصي به المصنع كما ينصح بملئ الإطارات وهي باردة

بعد عدة تفقدات شهرية للعجلات قوم بتفقد ضغط عجلة النجدة

التي غالبا ما يتذكرها السائقون إلا عند الحالات الطارئة

كل سنة وخاصة قبل فصل الصيف الحار ينصح بتبديل فلتر مكيف السيارة وتفقد ضغط غاز المكيف

كذلك قياس نسبة إهتراء الإطارات للتأكد كونها ضمن حدود السلامة المنصوح بها

يجب تدوين عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة حتى نستطيع معرفة مواعيد إجراءات الصيانة التي يجب أن نتبعها

يجب تغيير زيت محرك السيارة مع الوقت والاستعمال يحترق الزيت يفقد خصائصه

كما أن إحتكاك القطع الميكانيكية بعضها ببعض يولد شوائب تنغمس في الزيت

تتراكم مع الوقت فتقلل من كفاءتها لذلك يجب تغيير الزيت دوريا

تفقد ماء جهاز تبريد السيارة وقوم بتفريغه من الهواء إذا ما تطلب الأمر

تفقد سلسلة التوزيع والأجزاء المتعلقة بها وإنتبه لعدم وجود تلامس أو إحتكاك أو آثار تآكل السير

تفقد العادم وحالته آثار صدأ أو تسريب هي مؤشرات خلل بالعادم

تفقد زيت الجير أو كما تعرف علبة تغيير السرعات أو علبة التروس

تفقد حالة ممتص الصدمات وجميع الخراطيم داخل صندوق السيارة وتأكد من عدم وجود تسريب

تفقد بواجي السيارة واستبدلها إذا لزم الأمر

نرمين عباس

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