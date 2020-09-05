ظهور كلب منقرض منذ نصف قرن

نرمين عباس

بعد نصف قرن من إنقراضه ظهر من جديد كلب غينيا الذي كان يُعتقد أنه انقرض في البريّة

وقد تم العثور على السلالة النادرة، المعروفة بنُباحها الفريد الذي يصل لحد الغناء، في مرتفعات غرب غينيا الجديدة، المعروفة أيضاً باسم بابوا، في إندونيسيا

ويعيش حالياً حوالي 200 كلب غنائي، تم أسر أسلافهم في السبعينيات، في حدائق الحيوان ومراكز الحماية

وتم اكتشاف الحيوانات هناك لأول مرة في عام 2016 بالقرب من منجم للذهب والنحاس في بابوا

وقد أتاحت محاولة حماية النظام البيئي حول المنجم بقاءها على قيد الحياة

لكن الباحثين نشروا للتو أدلة تظهر أنها الكلاب الغناءة؛ فعند اكتشافهم لم تكن جينوماتهم متطابقة مع مجموعة الكلاب البرية

لكن الفارق يُعزى إلى عقود من زواج الأقارب بين السكان الأسري

ووصف الباحثون اكتشافهم على ما يلي:

«نحن نقدم دليلاً قائماً على الحمض النووي لعلاقة سلف الأجداد بين كلاب غينيا وما تم اكتشافه مؤخراً؛ مما يشير إلى أن هذه الفصيلة لم تنقرض ويجب أن يتم توفير الموارد لجهود الحفظ؛ لإعادة بناء هذه المجموعة الفريدة من الكلاب»

«إنها تبدو أكثر ارتباطاً بمجموعة من بيولوجيا حفظ كلاب غينيا الجديدة المُغنية التي تنحدر من ثمانية كلاب تم جلبها إلى الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة».