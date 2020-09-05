طريقة عمل تارت الفواكه بالكريمة والقشطة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل تارت الفواكه الطازجة مع حشوة الكريمة بالقشطة

المقادير اللازمة

للتارت

كوب ونصف دقيق

100 جرام زبدة مكعبات باردة

ربع كوب ماء مثلج

1/8 ملعقة ملح

لحشوة الكريمة بالقشطة

200 جرام جبن كريمي

كوب كريمة

2 عبوة قشطة

نصف عبوة حليب مكثف محلي

للوجه

فواكه موسمية طازجة حسب الرغبة

طريقة العمل

التارت

يقلب الدقيق والملح

يوضع الزبدة وتفرك في الدقيق

توضع الماء وتقلب حتي نحصل علي عجينة بدون عجنها فترة طويلة

تفرد في قال تارت

تخبز في فرن متوسط الحرارة بعد وضع ورق زبدة عليها مع القليل من الحبوب

تترك بالفرن 180 درجة لمدة 20 دقيقة

تخرج من الفرن ويرفع ورق الزبدة والحبوب

توضع مرة اخري 5 دقائق بالفرن حتي تنضج وتتحمر

تخرج من الفرن وتترك لتبرد

الحشوة

تخفق جميع المقادير معاً حتي تتجانس

نحضر التارت بعد أن يبرد

ثم يحشي بحشوة الكريمة والقشطة

يترك بالثلاجة ليبرد

ثم يزين بالفواكه الطازجة ويقدم التارت بارد