صبغات الشعر طويلة الأمد تزيد احتمالية الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة من أن صبغة الشعر طويلة الأمد وتأثيرها السئ، قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان خاصة النساء.
ووجد الباحثون من جامعة هارفارد أن الصبغة تزيد بشكل ملحوظ من احتمالية الإصابة بأنواع معينة من الأورام، بما فيذلك سرطان الثدي والجلد والمبيض.
كما أظهرت الأبحاث التي نقلتها مجلة BMJ أنه حتى لون الشعر الطبيعي يؤثر أحيانا على احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان.
وقام العلماء بتحليل سجلات 117200 مريض، حيث كان من بين المعلومات الآثار السلبية لصبغ الشعر، وتبين أنه في بداية الأمر لم يكن أحد مصابا بالسرطان، ويعد متابعة جميع النساء لمدة 36 عاما، تبين أن اللاتي استخدمن الصبغات طويلة الأمد كان أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.
كما لوحظ نفس الخطر لدى النساء ذوات الشعر الفاتح الأشقر الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، زاد خطر الإصابة بسرطان العقد اللمفاوية لدى النساء ذوات الشعر الداكن الطبيعي فضلا عن احتمال الإصابة بأورام الثدي والمبيض.
وخلص العلماء إلى أنه كلما استخدمت النساء صبغة الشعر بشكل أكبر، كلما زاد خطر الإصابة بمرض السرطان.